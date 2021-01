Mattarella a cinque anni dalla morte di Giulio Regeni | «L’Egitto dia risposte adeguate | quel crimine non resti impunito»

(Di lunedì 25 gennaio 2021) «L’azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità, che, presto, saranno sottoposte al vaglio di un processo, per le conseguenti sanzioni ai colpevoli». Adi, e nella giornata dedicata al ricercatore italiano, il presidente della Repubblica, Sergio, ricorda i passi avanti fattiProcura di Roma nelle indagini sull’omicidio dello studente. In particolare,si rivolge al Cairo con cui i rapporti – almeno sul caso– continuano a rimanere tesi: «Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo ...

«L'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità, che, ...