Lombardia in zona rossa per errore? Per Fontana non è colpa di nessuno. Ma Sala lo incalza: "Renda pubblici i dati. La politica con il calcolo dell'Rt non c'entra nulla" (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Noi non abbiamo commesso errori, siamo stati noi a segnalare tutto. Siamo stai noi a fare ricorso al Tar per la classificazione sbagliata, siamo stati noi a dire che l'algoritmo aveva dei problemi. La polemica mi lascia indifferente, noi ci fidiamo di cosa decidono i giudici. Probabilmente non è colpa di nessuno. Lasciamo che la magistratura accetti i fatti e le eventuali responsabilità. Noi abbiamo sempre mandato i dati in maniera corretta e trasparente". E' quanto ha ribadito il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando delle polemiche sulla zonizzazione della Regione Lombardia tornata in area arancione dopo una settimana di zona rossa. "Buttare in rissa la questione sull'RT lombardo – ha scrive su Facebook il sindaco di Milano,

