La difficoltà di crescere | Talk con Ariete (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Essere giovani non fa per me». Lo dice Ariete, nome d’arte di Arianna Del Ghiaccio, in Solo Te, una delle tracce di Spazio, il suo secondo EP uscito lo scorso anno per Bomba Dischi. In cui racconta le difficoltà di crescere, incarnando il disagio di una generazione che si sente sempre più inadeguata e “anormale”, soprattutto in un momento storico dove la normalità sembra un’utopia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Essere giovani non fa per me». Lo dice Ariete, nome d’arte di Arianna Del Ghiaccio, in Solo Te, una delle tracce di Spazio, il suo secondo EP uscito lo scorso anno per Bomba Dischi. In cui racconta le difficoltà di crescere, incarnando il disagio di una generazione che si sente sempre più inadeguata e “anormale”, soprattutto in un momento storico dove la normalità sembra un’utopia.

