Juventus, contro la Spal riposa CR7. Chance per Morata e Kulusevski (Di lunedì 25 gennaio 2021) C'è la Spal fra la Juventus e la semifinale di Coppa Italia . Altro giro, altro impegno infrasettimanale per i bianconeri, che ospitano mercoledì' la formazione allenata da Pasquale Marino , quarta ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) C'è lafra lae la semifinale di Coppa Italia . Altro giro, altro impegno infrasettimanale per i bianconeri, che ospitano mercoledì' la formazione allenata da Pasquale Marino , quarta ...

ZZiliani : #Caressa sbalordito per come ha giocato male la #Juventus. Evidentemente col #Sassuolo (in 10 uomini per un’ora) e… - Inter : ?? | PRONTI Dopo la vittoria contro la Juventus, i ragazzi si preparano per affrontare l’Udinese! Powered by… - OptaPaolo : 3 - Lorenzo Insigne ha sbagliato tutti i tre rigori calciati con il Napoli contro la Juventus in tutte le competizi… - TriscarMariella : RT @Striscia: Filmato ESCLUSIVO girato negli spogliatoi della Juventus durante l'intervallo della partita contro il Bologna... ?? #Deepfake… - zazoomblog : Juventus contro la Spal due giovani in campo dallinizio - #Juventus #contro #giovani #campo -