Inter, priorità Scudetto: il piano di Conte per il derby (Di lunedì 25 gennaio 2021) Luci a San Siro per il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Conte potrebbe far riposare diversi titolari in funzione del campionato (Giorgio Musso, inviato a Milano) – Un derby per il riscatto. Inter e Milan si giocano un posto in semifinale nella stracittadina di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. Il duello tra le due milanesi continua anche in coppa, dopo le scintille in campionato con i rossoneri che hanno portato a casa il platonico titolo di campioni d’inverno nonostante la fragorosa sconfitta con l’Atalanta. Inter, Conte pensa al turnover contro il Milan L’Inter non ha approfittato del ko del ‘Diavolo’, frenando sul campo dell’Udinese. Lukaku e compagni sono rimasti all’asciutto, sciupando l’occasione di agganciare i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Luci a San Siro per ildi Coppa Italia trae Milan.potrebbe far riposare diversi titolari in funzione del campionato (Giorgio Musso, inviato a Milano) – Unper il riscatto.e Milan si giocano un posto in semifinale nella stracittadina di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. Il duello tra le due milanesi continua anche in coppa, dopo le scintille in campionato con i rossoneri che hanno portato a casa il platonico titolo di campioni d’inverno nonostante la fragorosa sconfitta con l’Atalanta.pensa al turnover contro il Milan L’non ha approfittato del ko del ‘Diavolo’, frenando sul campo dell’Udinese. Lukaku e compagni sono rimasti all’asciutto, sciupando l’occasione di agganciare i ...

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? Maghetto #Scudetto ?? #Inter-#Milan, due derby in un mese: la resa dei conti ??… - ciccionocera00 : @battitomilan7 @NandoPiscopo1 @ale_taia Raga, conte aveva detto che dava detto che dava priorità assoluta al campio… - Khalidibnalwa16 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: ?? Maghetto #Scudetto ?? #Inter-#Milan, due derby in un mese: la resa dei conti ?? #Toro,… - AlexAlioscia7 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: ?? Maghetto #Scudetto ?? #Inter-#Milan, due derby in un mese: la resa dei conti ?? #Toro,… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: ?? Maghetto #Scudetto ?? #Inter-#Milan, due derby in un mese: la resa dei conti ?? #Toro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter priorità Tuttosport - “Do Fastidio” Tutto Juve