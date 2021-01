Il Newcastle non vince da 10 partite, e l’allenatore se la prende coi giornalisti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Steve Bruce dice che lui accetta le critiche e si assume la responsabilità della serie di 10 partite senza vittorie del suo Newcastle. E poi mette a tacere la carta stampata. Il tecnico va in conferenza stampa e accetta solo le domande dei broadcast “paganti”, proprietari dei diritti. Bruce è sotto attacco da un po’, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Aston Villa, i tifosi hanno protestato fuori al St James ‘Park. Ma lui se la prende coi giornalisti. Dice – scrive il Daily Mail – che la copertura mediatica del suo lavoro non è equa,, anche se poi molti dei titoli che gli hanno dato fastidio sono tratti da sue stesse dichiarazioni. “Tutto ciò che possiamo fare – ha detto a Sky, che in quanto pagante poteva fare domande – è ignorare il rumore e concentrarci sulla partita. Sono già stato in questa situazione. Attingo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Steve Bruce dice che lui accetta le critiche e si assume la responsabilità della serie di 10senza vittorie del suo. E poi mette a tacere la carta stampata. Il tecnico va in conferenza stampa e accetta solo le domande dei broadcast “paganti”, proprietari dei diritti. Bruce è sotto attacco da un po’, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Aston Villa, i tifosi hanno protestato fuori al St James ‘Park. Ma lui se lacoi. Dice – scrive il Daily Mail – che la copertura mediatica del suo lavoro non è equa,, anche se poi molti dei titoli che gli hanno dato fastidio sono tratti da sue stesse dichiarazioni. “Tutto ciò che possiamo fare – ha detto a Sky, che in quanto pagante poteva fare domande – è ignorare il rumore e concentrarci sulla partita. Sono già stato in questa situazione. Attingo ...

napolista : Il Newcastle non vince da 10 partite, e l’allenatore se la prende coi giornalisti Ma non tutti i giornalisti: solo… - Andrea842631710 : @SalvoGp84 @RaffaeleDeSa Ma come allenatore non scherziamo, la squadra aveva gli stessi identici problemi di adesso… - LucaBosso93 : RT @VincenzoLombar1: @jo19N26 @1926Azzurro Se lo hanno ricontattato due conti se li sono fatti..poi ha allenato squadre come Valencia e New… - VincenzoLombar1 : @jo19N26 @1926Azzurro Se lo hanno ricontattato due conti se li sono fatti..poi ha allenato squadre come Valencia e… - GianmarcoGio : De Laurentiis contattò Benitez nel 2018, quando il Napoli si apprestava a salutare Sarri, prima di prendere Ancelot… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle non Il Newcastle non vince da 10 partite, e l'allenatore se la prende coi giornalisti - ilNapolista IlNapolista Dall'Inghilterra - Benitez ha rifiutato Celtic, Newcastle e Chelsea: ha una preferenza per il futuro

Sempre per la BBC è da escludere anche un ritorno al Chelsea che ha appena esonerato Lampard. Il suo sogno sarebbe ritornare a guidare una squadra di Premier League avendo tutta la famiglia in Inghilt ...

Calciomercato, lascia la Premier League | Colpaccio per la Serie B!

Possibile rinforzo in Serie B dalla Premier League. La vecchia conoscenza italiana in uscita dal club: big pronte ad approfittarne ...

Sempre per la BBC è da escludere anche un ritorno al Chelsea che ha appena esonerato Lampard. Il suo sogno sarebbe ritornare a guidare una squadra di Premier League avendo tutta la famiglia in Inghilt ...Possibile rinforzo in Serie B dalla Premier League. La vecchia conoscenza italiana in uscita dal club: big pronte ad approfittarne ...