Il Giornale: o la squadra non segue Gattuso o lui non si fa capire (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ci sono tanti modi per perdere una partita. Il Napoli s’è affezionato a quello peggiore, cioè non giocare la partita e di conseguenza perderla”. Sono le parole di Angelo Rossi su Il Giornale, in merito a Verona-Napoli 3-1. L’unico obiettivo rimasto è il quarto posto, ma anche quello non sembra alla portata di un Napoli apparso “stanco, poco lucido, senza fame e senza ritmo”. “Due sono le questioni e di qui non si scappa: o la squadra non segue Gattuso o lui non si fa capire. E la ricerca del colpevole di turno, o della straziante giustificazione da presentare in conferenza stampa, non regge più agli occhi di una tifoseria arrabbiata e quasi depressa: spopola adesso #Gattuso out, proprio nei giorni in cui viene data per imminente la firma sul rinnovo contrattuale”. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ci sono tanti modi per perdere una partita. Il Napoli s’è affezionato a quello peggiore, cioè non giocare la partita e di connza perderla”. Sono le parole di Angelo Rossi su Il, in merito a Verona-Napoli 3-1. L’unico obiettivo rimasto è il quarto posto, ma anche quello non sembra alla portata di un Napoli apparso “stanco, poco lucido, senza fame e senza ritmo”. “Due sono le questioni e di qui non si scappa: o lanono lui non si fa. E la ricerca del colpevole di turno, o della straziante giustificazione da presentare in conferenza stampa, non regge più agli occhi di una tifoseria arrabbiata e quasi depressa: spopola adesso #out, proprio nei giorni in cui viene data per imminente la firma sul rinnovo contrattuale”. Il ...

napolista : Il Giornale: o la squadra non segue #Gattuso o lui non si fa capire “Gattuso perde colpi in continuazione, il silen… - fabiof2f : @giulia_m22 E che altro aspettavi??? Per loro battere una grande e come vincere un qualcosa d’importante!!!! Come i… - grazianig : ieri al giornale radio di @RaiRadio2 a commento del prestigioso risultato della squadra azzurra femminile di #sci n… - Alberto_Querin : @fedecancy Quando Cairo ha utilizzato il suo giornale per infangare il Milan dopo Milan-Torino, atto ancora più gra… - GuedeRighi : @ZZiliani Ci vorrebbe una presa di posizione chiara della società. Inaccettabile essere gli zimbelli di un giornale… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale squadra "Mi sono sentito solo, la squadra è fragile..." Cosa c'è dietro le parole di Ibrahimovic ilGiornale.it Rassegna stampa: svolta in classifica

I rossoneri, al sesto risultato utile consecutivo, vincono uno scontro diretto a Crema e si fanno sotto in classifica al termine di una gara intensa e combattuta, come si legge nei commenti e nelle ...

Basket, Ste.Mar 90: idea 20 febbraio per lo start stagionale

Potrebbe mancare solo un mese alla partenza del campionato della Ste.Mar 90. L’indiscrezione arriva dal Comitato della Fip Toscana e da alcune testate specializzate, che hanno lanciato l’i ...

I rossoneri, al sesto risultato utile consecutivo, vincono uno scontro diretto a Crema e si fanno sotto in classifica al termine di una gara intensa e combattuta, come si legge nei commenti e nelle ...Potrebbe mancare solo un mese alla partenza del campionato della Ste.Mar 90. L’indiscrezione arriva dal Comitato della Fip Toscana e da alcune testate specializzate, che hanno lanciato l’i ...