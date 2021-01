Harry Potter: In sviluppo una serie tv per HBO Max? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ormai con The Mandalorian e WandaVision, Marvel/Disney ha dimostrato che si possono fare delle serie tv di successo anche con delle saghe cinematografiche. Di questa stessa idea sembrerebbe essere anche Warner Bros, che come sappiamo tra le sue licenze ha Harry Potter. Una delle voci che gira da qualche ora, grazie a The Holliwood Reporter, è proprio che una serie tv ambientata nel mondo creato da J.K Rowling, sia argomento di discussione ai piani alti della casa di produzione statunitense. Prima di tutto, bisogna dire che attualmente nulla è confermato in maniera ufficiale. Nonostante la fonte in passato si sia dimostrata attendibile, i vertici di HBO Max (piattoforma sulla quale dovrebbe uscire l’eventuale serie) e Warner Bros hanno già prontamente smentito, dicendo: “non ci sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ormai con The Mandalorian e WandaVision, Marvel/Disney ha dimostrato che si possono fare delletv di successo anche con delle saghe cinematografiche. Di questa stessa idea sembrerebbe essere anche Warner Bros, che come sappiamo tra le sue licenze ha. Una delle voci che gira da qualche ora, grazie a The Holliwood Reporter, è proprio che unatv ambientata nel mondo creato da J.K Rowling, sia argomento di discussione ai piani alti della casa di produzione statunitense. Prima di tutto, bisogna dire che attualmente nulla è confermato in maniera ufficiale. Nonostante la fonte in passato si sia dimostrata attendibile, i vertici di HBO(piattoforma sulla quale dovrebbe uscire l’eventuale) e Warner Bros hanno già prontamente smentito, dicendo: “non ci sono ...

