Governo di unità e Draghi al Colle | il centrodestra spariglierebbe

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si fa sempre più complicato il puzzle della crisi politica italiana. La maggioranza, fiaccata da un voto di fiducia al senato che non consente di governare, sarà presto di fronte ad un bivio. O Pd e 5 stelle ricuciono con Matteo Renzi oppure questa alleanza disi rompe definitivamente. Il primo caso porta a due scenari: Italia viva rientra in unmolto rimaneggiato con a capo Giuseppe Conte oppure viene messa in discussione la figura del Presidente del Consiglio proprio come moneta di scambio con Renzi affinché rientri nella maggioranza. L'accettare la prima eventualità, però, sarebbe un segno di debolezza eccessiva per l'ex premier fiorentino, una pietra tombale sulla sua credibilità politica e la forse definitiva caduta di ciò che resta di una leadership. Se una qualche ricucitura non avvenisse ci sarebbero poche alternative alle ...