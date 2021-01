GF Vip 5, Walter Zenga entra nella Casa? Ecco la rivelazione della d’Urso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il “caso” Walter Zenga sta tenendo banco sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Dentro, infatti, il figlio Andrea ha rivelato di non avere rapporti da anni col padre famoso; fuori, il fratello maggiore Nicolò (nato sempre dal secondo matrimonio di Zenga con la conduttrice Roberta Termali) ha confermato la sua versione, accusando l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, uno dei campioni indiscussi della storia del calcio italiano, di essere stato completamente assente con loro. Il complicato rapporto di Nicolò e Andrea Zenga col padre Walter Dal divorzio tra Walter e Roberta, avvenuto quando loro erano ancora molto piccoli, Andrea e Nicolò avrebbero avuto pochissimi contatti col padre, che li avrebbe chiamati ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il “caso”sta tenendo banco sia dentro che fuori dalladel Grande Fratello Vip 5. Dentro, infatti, il figlio Andrea ha rivelato di non avere rapporti da anni col padre famoso; fuori, il fratello maggiore Nicolò (nato sempre dal secondo matrimonio dicon la conduttrice Roberta Termali) ha confermato la sua versione, accusando l’ex portiere dell’Inter eNazionale, uno dei campioni indiscussistoria del calcio italiano, di essere stato completamente assente con loro. Il complicato rapporto di Nicolò e Andreacol padreDal divorzio trae Roberta, avvenuto quando loro erano ancora molto piccoli, Andrea e Nicolò avrebbero avuto pochissimi contatti col padre, che li avrebbe chiamati ...

marperlo1 : @Tiziana09705663 Ma vive già di luce riflessa del padre visto che sta lì solo per quello. Poi lui non vuole ecc ma… - ChiaroLeo : PARTECIPE, SFASCIO FAMIGLIE PLAGIO MEDIATICO, 2008 X ODIENS, FA LA MADRINA, X ??????COL??E' SQUALLORE??INFAMITA'???????????… - Loredan83532601 : @97Spamaccount Anche essere al gf vip perchè sei il figlio in lite con Walter Zenga dovrebbe essere too much. No? O… - see_lallero : d'Urso: 'Secondo me molto presto Walter Zenga apparirà' Barbara legge @tvblogit chiaramente e a noi la cosa fa solo… - infoitcultura : Walter Zenga entra nella casa del GF Vip 5? Lo scoop di Dagospia -