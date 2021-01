Galeone: “Allegri non avrebbe problemi in questo periodo. L’Inter è la favorita. Juve? Nessuna identità” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno del suo 80esimo compleanno, Giovanni Galeone ha parlato di molti temi, come quello dell’andamento del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: Subito complimenti per Josip Ilicic e l’Atalanta di Gasperini: ” Ilicic nei suoi tratti ha l’origine del suo popolo. È un calciatore elegante: a S. Siro ha incantato. Piero esprime concetti offensivi pur essendo abile nell’1contro1. Ha una squadra ricca tecnicamente e lui ha messo il resto. Però non credo allo scudetto, la partita con il Real Madrid le toglierà energie”. Su Max Allegri, da molti paragonato all’ex allenatore di Pescara e Perugia: “In un periodo come questo Max non avrebbe problemi. Capisco gli allenatori che dopo aver preparato la partita si ritrovano con i positivi in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno del suo 80esimo compleanno, Giovanniha parlato di molti temi, come quello dell’andamento del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: Subito complimenti per Josip Ilicic e l’Atalanta di Gasperini: ” Ilicic nei suoi tratti ha l’origine del suo popolo. È un calciatore elegante: a S. Siro ha incantato. Piero esprime concetti offensivi pur essendo abile nell’1contro1. Ha una squadra ricca tecnicamente e lui ha messo il resto. Però non credo allo scudetto, la partita con il Real Madrid le toglierà energie”. Su Max, da molti paragonato all’ex allenatore di Pescara e Perugia: “In uncomeMax non. Capisco gli allenatori che dopo aver preparato la partita si ritrovano con i positivi in ...

