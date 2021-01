Exynos con GPU AMD: indiscrezioni e date di presentazione (Di lunedì 25 gennaio 2021) In occasione del lancio del nuovo SoC Exynos 2100, Samsung annuncia di essere al lavoro sul suo successore dotato di GPU AMD, un leak ci indica una data ben precisa, scopriamolo insieme Durante il lancio del nuovo SoC di punta Exynos 2100, Samsung inizia già a fornire indiscrezioni per il futuro successore ed annuncia che è al lavoro con AMD, una partnership siglata lo scorso anno. Difatti Samsung è in procinto di presentare il primo SoC fatto in casa equipaggiato con GPU AMD, in modo da poter competere ad armi pari con i rivali Snapdragon ed Apple Bionic, se non superarli. Exynos con GPU AMD: indiscrezioni A pochi giorni dal lancio del nuovo Exynos 2100, Samsung ci fa sapere che è già al lavoro sul suo successore. Si tratta di un’evoluzione del SoC appena uscito, che equipaggia ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 25 gennaio 2021) In occasione del lancio del nuovo SoC2100, Samsung annuncia di essere al lavoro sul suo successore dotato di GPU AMD, un leak ci indica una data ben precisa, scopriamolo insieme Durante il lancio del nuovo SoC di punta2100, Samsung inizia già a fornireper il futuro successore ed annuncia che è al lavoro con AMD, una partnership siglata lo scorso anno. Difatti Samsung è in procinto di presentare il primo SoC fatto in casa equipaggiato con GPU AMD, in modo da poter competere ad armi pari con i rivali Snapdragon ed Apple Bionic, se non superarli.con GPU AMD:A pochi giorni dal lancio del nuovo2100, Samsung ci fa sapere che è già al lavoro sul suo successore. Si tratta di un’evoluzione del SoC appena uscito, che equipaggia ...

teeechblog : Exynos con GPU AMD non sarà esclusiva dei top di gamma - Asgard_Hydra : Samsung Exynos con GPU AMD non solo per i top gamma: ecco quando - PHONETHRONE2012 : Samsung Exynos con GPU AMD non solo per i top gamma: ecco quando: Debutto nel secondo o nel terzo trimestre 2021… - HDblog : Samsung Exynos con GPU AMD non solo per i top gamma: ecco quando - Asgard_Hydra : Samsung lancerà il primo SoC Exynos con GPU AMD a metà 2021? -