Crisi, Gentiloni: “Pd sta facendo la sua parte, tiene in piedi la baracca. Ma serve governo che sappia assicurare la qualità del Recovery” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nell’attuale situazione italiana “il Pd sta facendo la sua parte. Mi sento spesso con il segretario, i membri del governo e altri amici, e come ci è capitato spesso in questi anni, teniamo in piedi la baracca“. Lo ha detto il commissario all’economia Paolo Gentiloni, durante un evento online organizzato dal Pd Belgio. Gentiloni ha sottolineato però che “bisogna sempre cercare di farlo con una certa qualità, perché se alla fine ti limiti a tenere in piedi la baracca, e la qualità non è adeguata, rischi di pagarne i prezzi”. In Italia, ha aggiunto, “siamo un po’ nei guai, nel pieno di una Crisi che non aiuta le cose, avremmo bisogno di un governo capace di garantire che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nell’attuale situazione italiana “il Pd stala sua. Mi sento spesso con il segretario, i membri dele altri amici, e come ci è capitato spesso in questi anni, teniamo inla“. Lo ha detto il commissario all’economia Paolo, durante un evento online organizzato dal Pd Belgio.ha sottolineato però che “bisogna sempre cercare di farlo con una certa, perché se alla fine ti limiti a tenere inla, e lanon è adeguata, rischi di pagarne i prezzi”. In Italia, ha aggiunto, “siamo un po’ nei guai, nel pieno di unache non aiuta le cose, avremmo bisogno di uncapace di garantire che ...

Radio1Rai : ?? Il commissario #Ue all’Economia #Gentiloni: “Serve governo capace di garantire che la crisi non diventi crisi soc… - AnnaLaisa_1 : RT @ansaeuropa: In #Italia 'stiamo un po' nei guai, nel pieno di una crisi che non aiuta le cose, avremmo bisogno di un governo capace di g… - CardelliAc : RT @Gladys82012839: Sardoni a Maratonamentana racconta la crisi attraverso il messaggio di Gentiloni, il quale fa notare che è da sett 2020… - ERivetta : RT @Gladys82012839: Sardoni a Maratonamentana racconta la crisi attraverso il messaggio di Gentiloni, il quale fa notare che è da sett 2020… - ferrarogigi : RT @Gladys82012839: Sardoni a Maratonamentana racconta la crisi attraverso il messaggio di Gentiloni, il quale fa notare che è da sett 2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Gentiloni Gentiloni, serve Governo capace che assicuri qualità Recovery - Europa Agenzia ANSA Dimissioni, domani Conte al Quirinale. M5s, Pd e Leu per un nuovo incarico al premier. Zingaretti: “Con lui per un governo europeista”

a parlare è stato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni: “In Italia stiamo un po’ nei guai”, ha detto partecipando a un incontro del Pd Belgio, “nel pieno di una crisi che non aiuta le ...

Crisi di Governo, Conte annuncia le dimissioni

Ipotesti di avvio di un Conte ter Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani (26 gennaio). Prima il premier lo comunicherà in un Consiglio dei ministri convocato per domatti ...

a parlare è stato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni: “In Italia stiamo un po’ nei guai”, ha detto partecipando a un incontro del Pd Belgio, “nel pieno di una crisi che non aiuta le ...Ipotesti di avvio di un Conte ter Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani (26 gennaio). Prima il premier lo comunicherà in un Consiglio dei ministri convocato per domatti ...