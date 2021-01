Conte potrebbe salire al Colle già in serata. Ultime trattative prima del voto a Bonafede (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 - La crisi accelera, una crisi nella quale si dibattono il Premier Conte , il Governo, le forze politiche e soprattutto il Paese. Paradossalmente in Parlamento, nelle ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 - La crisi accelera, una crisi nella quale si dibattono il Premier, il Governo, le forze politiche e soprattutto il Paese. Paradossalmente in Parlamento, nelle ...

MediasetTgcom24 : Governo: Conte potrebbe salire già oggi al Quirinale - Agenzia_Ansa : #Governo, il premier Giuseppe #Conte potrebbe recarsi già oggi al #Quirinale per conferire con il presidente della… - you_trend : ?? Con il probabile No di #ItaliaViva alla relazione in Parlamento del Ministro #Bonafede, prevista tra mercoledì e… - MassimoEdi : Governo: Conte potrebbe salire già oggi al Quirinale. Berlusconi: 'Esecutivo di unità nazionale o urne' Il premier… - ocsecnarf1 : RT @manginobrioches: In queste ore quello che appare chiaro è che ci vorrebbe un governo in cui #Conte c'è ma non c'è, il #M5S può non alle… -