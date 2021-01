Cashback 2021: cosa si può fare in caso di un rimborso errato, in attesa del modulo di reclamo? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Buongiorno, durante il periodo dell’Extra Cashback di Natale, quindi dall’8 al 31 dicembre 2020, ho effettuato degli acquisti con delle carte inserite nell’app IO, ma non sono stati tutti registrati. Volevo fare reclamo ma il modulo non è ancora disponibile. C’è qualcos’altro che io possa fare in attesa di poter fare reclamo? Risposta Gentile lettrice, sicuramente il suo non è un problema isolato. Anche se la prima tranche di rimborsi non è ancora stata erogata (è prevista per il mese di febbraio), infatti, molti utenti che hanno controllato l’ammontare del proprio rimborso sull’app IO o sulle app degli Issuer convenzionati hanno potuto constatare, loro malgrado, che l’importo del Cashback non rispecchiava pienamente ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Buongiorno, durante il periodo dell’Extradi Natale, quindi dall’8 al 31 dicembre 2020, ho effettuato degli acquisti con delle carte inserite nell’app IO, ma non sono stati tutti registrati. Volevoma ilnon è ancora disponibile. C’è qualcos’altro che io possaindi poter? Risposta Gentile lettrice, sicuramente il suo non è un problema isolato. Anche se la prima tranche di rimborsi non è ancora stata erogata (è prevista per il mese di febbraio), infatti, molti utenti che hanno controllato l’ammontare del propriosull’app IO o sulle app degli Issuer convenzionati hanno potuto constatare, loro malgrado, che l’importo delnon rispecchiava pienamente ...

