Calciomercato Parma: piace Dragovic per la difesa, i dettagli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Calciomercato Parma: il club emiliano starebbe valutando il nome di Aleksandar Dragovic per la difesa. I dettagli Aleksandar Dragovic è finito nel mirino del Parma. L’obiettivo della società emiliana è un difensore centrale e, in tal senso, i nomi di Musacchio e Fazio sono sempre in cima alla lista ma adesso si valuta anche il giocatore classe 1991 di proprietà del Bayer Leverkusen. Come riporta Gianluca Di Marzio il ds Carli starebbe valutando in queste ore se presentare un’offerta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021): il club emiliano starebbe valutando il nome di Aleksandarper la. IAleksandarè finito nel mirino del. L’obiettivo della società emiliana è un difensore centrale e, in tal senso, i nomi di Musacchio e Fazio sono sempre in cima alla lista ma adesso si valuta anche il giocatore classe 1991 di proprietà del Bayer Leverkusen. Come riporta Gianluca Di Marzio il ds Carli starebbe valutando in queste ore se presentare un’offerta. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - DiMarzio : #Parma, prosegue la trattativa per Zirkzee e avanza Musacchio: il punto tra attacco e difesa - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO PARMA, È FATTA PER ANDREA CONTI DAL MILAN Arriva in prestito con obbligo di riscatto… - AntonioAltieri5 : RT @AttilioMalena: Il #Parma avanza per #Fazio, risposta definitiva entro 48h #calciomercato @CalciomercatoRP @CheccoCasano - AttilioMalena : Il #Parma avanza per #Fazio, risposta definitiva entro 48h #calciomercato @CalciomercatoRP @CheccoCasano -