Adani | “Pirlo diventerà allenatore in 2-3 anni”

"Pirlo diventerà allenatore in 2-3 anni, sbaglierà e imparerà". Queste le dichiarazioni di Daniele Adani, ospite a "BoboTv", in merito all'avventura di Andrea Pirlo alla Juventus. Secondo l'opinionista di Sky, servirà ancora tempo all'ex giocatore per riuscire a incidere anche come allenatore.

L'ex difensore si è soffermato sul fatto che Ronaldo si adattava meno al gioco di Sarri, mentre la Juve di Pirlo è costruita attorno a lui.

