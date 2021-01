Walter Veltroni, chi è la moglie Flavia Prisco (Di domenica 24 gennaio 2021) , architetto, 61 anni, la sua vita è stata condotta sempre lontana dai riflettori. Da 37 anni la Prisco è sposata con Veltroni. Flavia Prisco oggi ha 61 anni e la sua professione è sempre stata quella di architetto. Ha svolto la propria attività gestendo la sua professione, presso il suo studio a piazza del Popolo, a metà con il mestiere di moglie e madre. In una intervista di alcuni anni fa a Donnamoderna, Flavia Prisco si descriveva come una donna come tante altre. Una donna indipendente, che lavora nel proprio studio, ai propri progetti e va a fare anche le file in banca o alla posta, riuscendo a gestire anche la propria vita familiare.Flavia conobbe il suo futuro marito nel 1973 a Berlino, precisamente al Festival della Gioventù. Lo stesso luogo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) , architetto, 61 anni, la sua vita è stata condotta sempre lontana dai riflettori. Da 37 anni laè sposata conoggi ha 61 anni e la sua professione è sempre stata quella di architetto. Ha svolto la propria attività gestendo la sua professione, presso il suo studio a piazza del Popolo, a metà con il mestiere die madre. In una intervista di alcuni anni fa a Donnamoderna,si descriveva come una donna come tante altre. Una donna indipendente, che lavora nel proprio studio, ai propri progetti e va a fare anche le file in banca o alla posta, riuscendo a gestire anche la propria vita familiare.conobbe il suo futuro marito nel 1973 a Berlino, precisamente al Festival della Gioventù. Lo stesso luogo ...

