Uccisa, bruciata e gettata nel burrone a 17 anni. Palermo sotto choc per la morte di Roberta. La sconvolgente confessione del fidanzatino (Di domenica 24 gennaio 2021) Orrore a Palermo: Roberta Siragusa, 17 anni, è stata trovata morta in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. A far ritrovare il cadavere della ragazza è stato Pietro Morreale, il fidanzato 19enne, che ha accompagnato sul luogo i carabinieri e ha confessato di essere l'autore del brutale omicidio. Roberta, scomparsa qualche giorno fa e su cui stava già indagando la Procura dei minori, era completamente carbonizzata. Ancora tutte da chiarire la dinamica e le motivazioni dell'omicidio: il fidanzato assassino si è presentato in caserma dai carabinieri domenica mattina accompagnato dall'avvocato e dai genitori, raccontando la terribile verità. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Orrore aSiragusa, 17, è stata trovata morta in unnella zona di Monte San Calogero a Caccamo. A far ritrovare il cadavere della ragazza è stato Pietro Morreale, il fidanzato 19enne, che ha accompagnato sul luogo i carabinieri e ha confessato di essere l'autore del brutale omicidio., scomparsa qualche giorno fa e su cui stava già indagando la Procura dei minori, era completamente carbonizzata. Ancora tutte da chiarire la dinamica e le motivazioni dell'omicidio: il fidanzato assassino si è presentato in caserma dai carabinieri domenica mattina accompagnato dall'avvocato e dai genitori, raccontando la terribile verità.

gplexousted : RT @egos23: 17 anni, morire così a 17 anni, ma perché insegnate l’odio ai figli? Roberta, uccisa, bruciata e gettata in un burrone dal ra… - egos23 : 17 anni, morire così a 17 anni, ma perché insegnate l’odio ai figli? Roberta, uccisa, bruciata e gettata in un burrone dal ragazzo. - infoitinterno : Caccamo: diciassettenne sarebbe stata uccisa dal fidanzato. L'avrebbe strangolata e poi bruciata - antonia53 : L'orrore della tagedia è, oltre che nell'efferatezza del delitto, nella giovanissima età del carnefice e della vitt… - GalvaniM : #RobertaSiragusa. Di anni 17. Uccisa, poi bruciata. Infine gettata in un burrone. L'omicida? Il 'ragazzo', anni 19.… -

