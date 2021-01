Trovato il corpo di una 17enne in un burrone nel Palermitano. Il fidanzato confessa: «L’ho uccisa io» (Di domenica 24 gennaio 2021) «L’ho uccisa io». Si è presentato alla stazione dei carabinieri di Caccamo intorno alle 9.30 di questa mattina – domenica 24 gennaio – per confessare. Pietro Morreale, 19 anni, in presenza di suo padre e di un avvocato ha poi condotto i militari fino al burrone dove è stato gettato il corpo della 17enne, Roberta Siragusa. Non è chiaro, al momento, il movente che ha portato il ragazzo a commettere l’omicidio. Il burrone si trova nella contrada Monte Rotondo di Caccamo, in provincia di Palermo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri della scientifica. Sul cadavere della giovane, che era scomparsa la sera del 23 gennaio, sembrano esserci segni di bruciatura: forse un tentativo di carbonizzare il corpo dopo l’accaduto. Leggi ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) «io». Si è presentato alla stazione dei carabinieri di Caccamo intorno alle 9.30 di questa mattina – domenica 24 gennaio – perre. Pietro Morreale, 19 anni, in presenza di suo padre e di un avvocato ha poi condotto i militari fino aldove è stato gettato ildella, Roberta Siragusa. Non è chiaro, al momento, il movente che ha portato il ragazzo a commettere l’omicidio. Ilsi trova nella contrada Monte Rotondo di Caccamo, in provincia di Palermo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri della scientifica. Sul cadavere della giovane, che era scomparsa la sera del 23 gennaio, sembrano esserci segni di bruciatura: forse un tentativo di carbonizzare ildopo l’accaduto. Leggi ...

