Skorupski: “La parata di Szczesny su Cuadrado è stata difficilissima. Io devo migliorare…” (Di domenica 24 gennaio 2021) Il portiere del Bologna Lukas Skorupski ha parlato a Dazn dopo la gara contro la Juventus: "La parata migliore? Forse quella di Szczesny su Cuadrado che non si aspettava il colpo di testa del suo compagno. È stata una presa difficilissima. Io o lui in Nazionale? Abbiamo cambiato l’allenatore, spetterà a lui fare le scelte. Speriamo che ci convochino, abbiamo fatto entrambi bene oggi. Siamo 4 portieri forti in Polonia, tre in Italia e uno che gioca in Inghilterra. devo ancora migliorare con i piedi, in porta invece mi sento sempre sicuro". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Il portiere del Bologna Lukasha parlato a Dazn dopo la gara contro la Juventus: "Lamigliore? Forse quella disuche non si aspettava il colpo di testa del suo compagno. Èuna presa. Io o lui in Nazionale? Abbiamo cambiato l’allenatore, spetterà a lui fare le scelte. Speriamo che ci convochino, abbiamo fatto entrambi bene oggi. Siamo 4 portieri forti in Polonia, tre in Italia e uno che gioca in Inghilterra.ancora migliorare con i piedi, in porta invece mi sento sempre sicuro". ITA Sport Press.

juventusfc : 26' | Doppio Berna! Prima @fbernardeschi non trova la conclusione giusta per ribadire in rete dopo una parata di S… - forumJuventus : ??Altra occasione con Ronaldo e altra parata di Skorupski #juvebologna 2-0 - ItaSportPress : Skorupski: 'La parata di Szczesny su Cuadrado è stata difficilissima. Io devo migliorare...' -… - efacilissimo : 'Come si dici miracolo in polacco?' 'Bo... Super parata. Anche miracolo si può dire' 'Eh ma come si dice in polac… - juventino778 : RT @juventusfc: 26' | Doppio Berna! Prima @fbernardeschi non trova la conclusione giusta per ribadire in rete dopo una parata di Skorupski… -

Ultime Notizie dalla rete : Skorupski parata Skorupski: «Complimenti a Szczesny per la parata su Cuadrado» Calcio News 24 Juventus-Bologna, Skorupski: “Paulo Sousa? Spetterà a lui fare scelte per la Nazionale”

Juventus-Bologna, le parole del portiere rossoblù Lukasz Skorupski al termine del match: "Paulo Sousa? Spetterà a lui fare scelte per la Nazionale" ...

La Juve riparte con Arthur e McKennie: Bologna battuto e -7 dal Milan

Ottava vittoria casalinga consecutiva per la squadra di Pirlo che dopo il trionfo in Supercoppa ritrova i tre punti anche in campionato e avvicina le milanesi ...

Juventus-Bologna, le parole del portiere rossoblù Lukasz Skorupski al termine del match: "Paulo Sousa? Spetterà a lui fare scelte per la Nazionale" ...Ottava vittoria casalinga consecutiva per la squadra di Pirlo che dopo il trionfo in Supercoppa ritrova i tre punti anche in campionato e avvicina le milanesi ...