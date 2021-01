Serena Enardu, nella notte un attentato nei confronti della showgirl (Di domenica 24 gennaio 2021) L'auto di Serena Enardu è stata incendiata fuori casa sua, a Quartu Sant'Elena, comune di Cagliari, durante la notte scorsa. Una Land Rover data alle fiamme intorno le 22.30 di ieri, l'ANSA riporta che "qualcuno ha versato del liquido infiammabile sull'auto e una volta appiccato il rogo è fuggito. Alcuni residenti hanno visto l'incendio e hanno chiamato il 115. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu. Nel giro di poco tempo le fiamme sono state domate. Vicino all'auto sono state trovate tracce di liquido infiammabile. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto". Serena Enardu, volto televisivo noto per dating e reality show come Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, finita la relazione con il ... Leggi su howtodofor (Di domenica 24 gennaio 2021) L'auto diè stata incendiata fuori casa sua, a Quartu Sant'Elena, comune di Cagliari, durante lascorsa. Una Land Rover data alle fiamme intorno le 22.30 di ieri, l'ANSA riporta che "qualcuno ha versato del liquido infiammabile sull'auto e una volta appiccato il rogo è fuggito. Alcuni residenti hanno visto l'incendio e hanno chiamato il 115. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu. Nel giro di poco tempo le fiamme sono state domate. Vicino all'auto sono state trovate tracce di liquido infiammabile. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto"., volto televisivo noto per dating e reality show come Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, finita la relazione con il ...

Novella_2000 : Pago e Serena Enardu ritornano insieme? Un loro ex coinquilino al #GFVip li prende in giro su Instagram - NuovoSud : Cagliari, bruciata la Land Rover della showgirl Serena Enardu - GDS_it : #SerenaEnardu, incendiata nella notte l'auto della showgirl - CronacheNuoresi : #Quartu San'Elena. In fiamme nella notte la Land Rover dell'ex tronista #SerenaEnardu - youtgnet : Bruciata nella notta a Quartu l'auto di Serena Enardu: è la seconda volta -