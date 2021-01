Sampdoria, incontro in programma tra Osti e Vagnati: si discute Bonazzoli (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Torino non ha intenzione di tenere Federico Bonazzoli: in programma incontro tra Osti e Vagnati per discutere dell’attaccante della Sampdoria Il Torino non vuole correre nessuno rischio, soprattutto quello che Federico Bonazzoli riesca a segnare gli otto gol che costringerebbero il club al riscatto obbligatorio. L’attaccante, in prestito dalla Sampdoria, non ha convinto e la dirigenza del Torino vuole interrompere il prestito in questa sessione di mercato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta Tuttosport, anche a costo di rimetterci il milione pagato per il prestito il Torino tenterà di trovare una soluzione con la Sampdoria per il ritorno in blucerchiato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Torino non ha intenzione di tenere Federico: intraperre dell’attaccante dellaIl Torino non vuole correre nessuno rischio, soprattutto quello che Federicoriesca a segnare gli otto gol che costringerebbero il club al riscatto obbligatorio. L’attaccante, in prestito dalla, non ha convinto e la dirigenza del Torino vuole interrompere il prestito in questa sessione di mercato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta Tuttosport, anche a costo di rimetterci il milione pagato per il prestito il Torino tenterà di trovare una soluzione con laper il ritorno in blucerchiato ...

GENOVA - Celebrato sul finire dello scorso campionato come l'astro nascente grazie ai 6 gol decisivi per la salvezza, presentato come l'uomo del futuro con l'annuncio del rinnovo del contratto fino al ...

GENOVA - Celebrato sul finire dello scorso campionato come l'astro nascente grazie ai 6 gol decisivi per la salvezza, presentato come l'uomo del futuro con l'annuncio del rinnovo del contratto fino al ...