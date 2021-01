Luci nerazzurre a San Siro | Milan battuto 3-0

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo i pareggi contro Genoa e Udinese dunque la Dea torna a fare capolino nelle zone vertiginose della graduatoria. Gli uomini di Pioli sembrano partire con il piglio giusto, ma è un evidente fuoco di paglia. L’Atalanta prende infatti le misure in difesa, domina a centrocampo arrivando sempre prima sulla palla ed esercitando la solita pressione che mette i rossoneri sempre alle strette. Il gioco corale del collettivo generale vede nei due terminali offensivi Zapata e Ilicic che, dopo il vantaggio di Romero, segnano l’impresa in casa del Diavolo. Grande prova di forza alla “Scala del calcio” per Freuler e compagni che con questo successo raggiungono quota 36 in classifica firmando il record di punti nel girone d’andata. Il tour de force per i neroazzurri prosegue e sul cammino degli atalantini ora si presenterà la doppia sfida interna alla Lazio in pochi giorni. Si parte mercoledì 27 ...