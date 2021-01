Lo chef Niko Romito lancia una scuola di alta cucina con La Sapienza (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Dall'Accademia al Campus. Dalla formazione alla ricerca. Niko Romito, chef stellato di Castel di Sangro, dove c'è CasaDonna, il suo ristorante principale, alza l'asticella dei suoi obiettivi e delle ambizioni. Per dare inizio a una nuova avventura: un Campus di Ricerca e alta Formazione. Più che una scuola di cucina, un'università. Che si avvarrà anche della collaborazione de La Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze e nutrizione. Dove “i giovani possano vivere l'esperienza della formazione universitaria per divenire i pionieri di un nuovo linguaggio gastronomico in grado di rivoluzionare il mondo del cibo e della ristorazione collettiva”, spiega lo chef. Campus nascerà in un grande edificio che si trova nell'area industriale di Castel di ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Dall'Accademia al Campus. Dalla formazione alla ricerca.stellato di Castel di Sangro, dove c'è CasaDonna, il suo ristorante principale, alza l'asticella dei suoi obiettivi e delle ambizioni. Per dare inizio a una nuova avventura: un Campus di Ricerca eFormazione. Più che unadi, un'università. Che si avvarrà anche della collaborazione de Ladi Roma, Dipartimento di Scienze e nutrizione. Dove “i giovani possano vivere l'esperienza della formazione universitaria per divenire i pionieri di un nuovo linguaggio gastronomico in grado di rivoluzionare il mondo del cibo e della ristorazione collettiva”, spiega lo. Campus nascerà in un grande edificio che si trova nell'area industriale di Castel di ...

Il Campus promuoverà l’Alta formazione per gli operatori del settore gastronomico, della nutrizione umana e della trasformazione alimentare con master di I° e II° livello ...

