Il Trono di Spade | in lavorazione il secondo prequel

Il Trono di Spade tornerà in tv con due prequel. Nel 2022 è in programma l'uscita del primo, mentre già si è a lavoro per il secondo Il Trono di Spade continua a far parlare di sé, nonostante la serie tv sia ormai considerata chiusa. Hbo, il servizio streaming di video on demand statunitense di proprietà della WarnerMedia Entertainment, continua a puntare su di essa con un secondo prequel. Questa volta la storia trarrebbe ispirazione dal fantasy di George R. R. Martin, intitolato "Il Cavaliere dei Sette Regni". La lavorazione del prequel è ancora allo stadio preliminare, ma è considerato dalla WarnerMedia Entertainment "di alta priorità" e di questo ne siamo certi, visto il successo e l'attaccamento del pubblico alla ...

Dopo 'House of the Dragon' sarebbe negli stati preliminari della produzione 'Il Cavaliere dei Sette Regni'

