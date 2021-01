"I colori hanno fallito" Zangrillo viene insultato Ma lui reagisce così...

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 24 gennaio 2021) Federico Garau Il professore, spesso nel mirino per le sue posizioni divergenti rispetto alle linee governative, ha replicato con calma ad uno dei suoi haters Il rancore nei suoi confronti per le posizioni non particolarmente conformi ai dettami del governo giallorosso in materia di emergenza Coronavirus non accenna a diminuire, ma il professor Albertomantiene il sangue freddo e replica ancora una volta ad un contestatore particolarmente agguerrito senza bisogno di innescare ulteriori polemiche. Il primario dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, divenuto obiettivo delle frange più estremiste degli allarmisti-Covid quando questa estate aveva dichiarato che il virus era "clinicamente morto", rilascia dichiarazioni in grado di dividere la platea degli internauti ...