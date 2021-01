Gorizia, arrestata una coppia di pusher. Il sistema idraulico escogitato per nascondere la droga in auto era ingegnoso: ecco come funzionava (Di domenica 24 gennaio 2021) Una ragazza di 22 anni e un giovane di 23, di Gorizia, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La coppia è stata bloccata nei giorni scorsi, poco prima dell’alba, da una pattuglia della polizia, mentre attraversava l’ex valico pedonale del Rafut. Durante una perquisizione del veicolo gli agenti hanno rinvenuto 2,5 chili di marijuana e 60 grammi di cocaina. La droga era nascosta in un vano ricavato nello spazio sottostante il bracciolo centrale accessibile esclusivamente azionando un ingegnoso sistema idraulico. Dopo aver inserito la chiave d’accensione, azionato il pulsante di sbrinamento del lunotto posteriore e spostato un magnete nell’alloggiamento porta bicchieri, il bracciolo si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Una ragazza di 22 anni e un giovane di 23, di, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Laè stata bloccata nei giorni scorsi, poco prima dell’alba, da una pattuglia della polizia, mentre attraversava l’ex valico pedonale del Rafut. Durante una perquisizione del veicolo gli agenti hanno rinvenuto 2,5 chili di marijuana e 60 grammi di cocaina. Laera nascosta in un vano ricavato nello spazio sottostante il bracciolo centrale accessibile esclusivamente azionando un. Dopo aver inserito la chiave d’accensione, azionato il pulsante di sbrinamento del lunotto posteriore e spostato un magnete nell’alloggiamento porta bicchieri, il bracciolo si è ...

Noovyis : (Gorizia, arrestata una coppia di pusher. Il sistema idraulico escogitato per nascondere la droga in auto era ingeg… - ilfattovideo : Gorizia, arrestata una coppia di pusher. Il sistema idraulico escogitato per nascondere la droga in auto era ingegn… - iMagazineTwit : Trasportano droga in auto grazie a un sistema ingegnoso: arrestata giovane coppia goriziana ??… -