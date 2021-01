Giugliano merita di meglio

(Di domenica 24 gennaio 2021) Questa settimana purtroppo l’attenzione di gran parte dellache segue la politica è stata catalizzata da un nuovo post fuori luogo del consigliere Pezzella. Ci sono limiti che non devono essere superati e sono quelli del rispetto della persona. Limiti che Pezzella evidentemente non conosce. Quel post non solo ci ha indignato ma ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano merita

Il resto del calcio

NOLA (NA). Oggi pomeriggio allo Sporting Club in campo il derby napoletano tra Nola e Giugliano, in vista di tale ...Seconda vittoria consecutiva in campionato. La terza nel 2021 includendo anche quella in Coppa Italia. C’è una Roma che ha iniziato l’anno nel migliore dei modi: ed è ...