Fratello “segreto” di Stefania Orlando, rivendicare “attenzioni” proprio con il GF Vip in mezzo: casualità? Io non credo… (Di domenica 24 gennaio 2021) Gianni, il Fratello “segreto” di Stefania Orlando è intervenuto a Domenica Live per rivendicare non si è bene capito cosa. Tra l’altro, essendo la Queen di Babilonia nella Casa del Grande Fratello Vip, non può replicare in alcun modo. Il Fratello “segreto” di Stefania Orlando “rivendica” qualcosa che neanche lui sa Da quando ho 7... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 24 gennaio 2021) Gianni, il” diè intervenuto a Domenica Live pernon si è bene capito cosa. Tra l’altro, essendo la Queen di Babilonia nella Casa del GrandeVip, non può replicare in alcun modo. Il” di“rivendica” qualcosa che neanche lui sa Da quando ho 7... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

minovr69 : #leredita Guglielmo il fratello segreto di Gianluca Grignani. - Nando81402638 : @realityita Un fratello segreto, I genitori l'hanno mandato in collegio a 6 anni fino a 16. Stefania non sapeva fos… - Bea9219 : @103puntifelici A domenica live è andato un fratello 'segreto' che dice di essere stato abbandonato e che Stefania… - MarescaFulvia : RT @ciaoofrate: Fratello segreto di Stefania Orlando sei di uno squallore unico te ne puoi tornare nel buco da cui vieni madonna sono NERA - blogtivvu : Il fratello “segreto” di Stefania Orlando, rivendicare “attenzioni” proprio con il #GFVip in mezzo: casualità? Io n… -