Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 24 gennaio 2021, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 24 gennaio, su Rai 3: Walter Ricciardi Roberto Burioni Marco Cavaleri Walter Veltroni Sami Modiano Franco Baresi Beppe Baresi Amadeus Fiorello Vincenzo Mollica Carlo Cottarelli Paolo Mieli Sigfrido ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021) Quali sono glidi oggi, domenica 242021, di Cheche fa? Come sempresaranno tanti glidi Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito glidi Cheche fa in onda, 24, su Rai 3: Walter Ricciardi Roberto Burioni Marco Cavaleri Walter Veltroni Sami Modiano Franco Baresi Beppe Baresi Amadeus Fiorello Vincenzo Mollica Carlo Cottarelli Paolo Mieli Sigfrido ...

elenabonetti : Domani la Lombardia tornerà in zona arancione. È importante che da lunedì i ragazzi delle superiori possano rientra… - ZZiliani : Se è vero che c’è un accordo scritto tra #Inter e Real per il pagamento della 1^ rata di #Hakimi entro il 30 marzo,… - ItalianAirForce : Supereroe in corsia! È un sottufficiale della 46ª Brigata Aerea dell'#AeronauticaMilitare che, nel tempo libero, in… - erretti42 : @catania_turi E poi che si vada alle elezioni non è ancora detto. Io spero proprio di no in piena pandemia e perden… - onvlysofi : RT @6dimattina_: Thread study tips: qui condividerò un po’ di trucchetti che ho appreso nel tempo per studiare, spero vi sia utile https://… -