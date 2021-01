“C’è un sistema di potere che opprime le persone disabili”. Le Witty Wheels e i gruppi di supporto online per lottare contro l’abilismo (Di domenica 24 gennaio 2021) “l’abilismo è un sistema di potere che attribuisce valore ai corpi e alle menti non disabili, marginalizzando tutti gli altri”. E come lo si contrasta? “Ascoltando le persone disabili, e non chi parla al posto loro; essendo critici verso le narrazioni abiliste nei media sul coraggio e la forza di volontà delle persone disabili; ragionando sull’esclusione sociale”. In generale, “cercando di decostruire i modi in cui siamo stati educati a pensare alla disabilità”. Elena e Maria Chiara Paolini sono due sorelle di Senigallia (Ancona) e dal 2015 gestiscono il blog “Witty Wheels” (letteralmente “ruote spiritose”) e la rispettiva pagina su Facebook e Instagram seguite da migliaia di persone. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “è undiche attribuisce valore ai corpi e alle menti non, marginalizzando tutti gli altri”. E come lo si contrasta? “Ascoltando le, e non chi parla al posto loro; essendo critici verso le narrazioni abiliste nei media sul coraggio e la forza di volontà delle; ragionando sull’esclusione sociale”. In generale, “cercando di decostruire i modi in cui siamo stati educati a pensare allatà”. Elena e Maria Chiara Paolini sono due sorelle di Senigallia (Ancona) e dal 2015 gestiscono il blog “” (letteralmente “ruote spiritose”) e la rispettiva pagina su Facebook e Instagram seguite da migliaia di. ...

