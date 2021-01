Benevento, il girone di ritorno parte da Milano: contro l’Inter un piccolo vantaggio (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In una stagione compressa e ricca di impegni, i dettagli possono finire col fare la differenza. Il girone di ritorno del Benevento comincerà sabato sera allo stadio “Meazza” (o “San Siro” se preferite) contro l’Inter di Antonio Conte (il quale non sarà però in panchina). Sulla carta non ci sarebbe partita, l’undicesima della classe sul campo della seconda e un divario di diciannove punti. Il calcio, però, sa essere imprevedibile e ieri i nerazzurri non sono andati oltre il pareggio a reti inviolate sul campo dell’Udinese, attualmente quattordicesima forza del campionato. Benevento che avrà una settimana di tempo per preparare il match con l’Inter, cosa che invece non sarà concessa a Lukaku e compagni. I nerazzurri ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In una stagione compressa e ricca di impegni, i dettagli possono finire col fare la differenza. Ildidelcomincerà sabato sera allo stadio “Meazza” (o “San Siro” se preferite)di Antonio Conte (il quale non sarà però in panchina). Sulla carta non ci sarebbe partita, l’undicesima della classe sul campo della seconda e un divario di diciannove punti. Il calcio, però, sa essere imprevedibile e ieri i nerazzurri non sono andati oltre il pareggio a reti inviolate sul campo dell’Udinese, attualmente quattordicesima forza del campionato.che avrà una settimana di tempo per preparare il match con, cosa che invece non sarà concessa a Lukaku e compagni. I nerazzurri ...

