Amici, Rudy Zerbi affondo durissimo ad Anna Pettinelli e ad Arisa “siete due …” cosa c’è dietro queste liti (Di domenica 24 gennaio 2021) Amici, quest’anno è davvero molto litigioso e i professori non temono di destabilizzare i propri alunni con tutte queste liti tra di loro e non riescono proprio ad andare d’accordo. Per la danza c’è la maestra Celentano che battibecca molto spesso con Lorella Cuccarini, per il canto ci sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa che non smettono di litigare. Rudy contro Anna Pettinelli e Arisa Rudy Zerbi ripete sempre in ogni puntata che le altre due maestre, Anna Pettinelli e Arisa sono troppo buone con gli allievi e questo ai ragazzi non aiuta ... Leggi su baritalianews (Di domenica 24 gennaio 2021), quest’anno è davvero moltogioso e i professori non temono di destabilizzare i propri alunni con tuttetra di loro e non riescono proprio ad andare d’accordo. Per la danza c’è la maestra Celentano che battibecca molto spesso con Lorella Cuccarini, per il canto ci sonoche non smettono digare.controripete sempre in ogni puntata che le altre due maestre,sono troppo buone con gli allievi e questo ai ragazzi non aiuta ...

zazoomblog : Amici 20: Arisa furiosa con Rudy Zerbi lo sfogo della cantante - #Amici #Arisa #furiosa #Zerbi #sfogo - infoitcultura : Amici, Arisa contro Rudy Zerbi, una voce pesantissima dai corridoi Mediaset: 'Perché litigano sempre' - infoitcultura : Raffaele Renda/ Rudy Zerbi lo ammonisce, inedito sì oppure no ad Amici 2021? - infoitcultura : RUDY ZERBI VS ARISA E ANNA PETTINELLI, AMICI 2021/ 'Il buonismo non serve. Arianna..' - infoitcultura : Rudy Zerbi zittisce Anna Pettinelli ad Amici: “Dici una marea di ca*zate!” -