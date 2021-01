Vaccini, Enrico Letta a Propaganda Live: “In Francia dicono che li abbiamo strabattuti”. Mentre sulla crisi: “Irresponsabile” (Di sabato 23 gennaio 2021) Enrico Letta, ospite di Diego Bianchi (Propaganda Live La7), commenta gli ultimi fatti di politica internazionale (tra piano vaccinale e insediamento della nuova amministrazione USA) e domestica con la crisi non ancora risolta. Sui Vaccini spiega: “In Francia stanno molto peggio di noi italiani. I giornali francesi in questi giorni dicevano tutti ‘ma guarda l’Italia che figa…’ e non era per Zidane-Materazzi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021), ospite di Diego Bianchi (La7), commenta gli ultimi fatti di politica internazionale (tra piano vaccinale e insediamento della nuova amministrazione USA) e domestica con lanon ancora risolta. Suispiega: “Instanno molto peggio di noi italiani. I giornali francesi in questi giorni dicevano tutti ‘ma guarda l’Italia che figa…’ e non era per Zidane-Materazzi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

