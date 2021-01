Un'orsa esce dallo zoo dopo venti anni, ma continua a girare su sé stessa come fosse in gabbia (Di sabato 23 gennaio 2021) Romania, 23 gennaio 2021 Ina è un'orsa vissuta per vent'anni in cattività in uno zoo della Romania, e una volta uscita continua a girare su se stessa come fosse in gabbia. /Youtube ZiarDeCluj Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Romania, 23 gennaio 2021 Ina è un'vissuta per vent'in cattività in uno zoo della Romania, e una volta uscitasu sein. /Youtube ZiarDeCluj

(Agenzia Vista) Romania, 23 gennaio 2021 Ina è un'orsa vissuta per vent’anni in cattività in uno zoo della Romania, e una volta uscita continua a girare su se stessa ...

