Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio l’indice di contagio RT medio per covid in Italia e scende sotto 1 dopo 5 settimane di crescita tasso di positività stabile al 5:01 % lo guardi e Sardegna potrebbero diventare arancioni già da domani Arcuri incontra oggi la bocca Tura Generale dello Stato sul ricorso contro i ritardi di Spider sui vaccini preoccupa la inglese che il premier Boris Johnson definisce più mortale da oggi il Portogallo ferma i voli con Regno Unito Hong Kong due giorni di lockdown per migliaia di città un anno fa in lockdown dvn non si scioglie il nodo della crisi di governo in vista del voto di mercoledì sulla giustizia e il ministro Bonafede la maggioranza è a caccia deial Senato tra i responsabili La senatrice Leonardo chiede garanzie prima di dire sì al guardasigilli Aperture ...