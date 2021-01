Udinese-Inter | Gotti | “Bravi i giocatori Le proteste? E’ difficile comprenderle”

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) “Non ho fermato io l’, sono stati iad essere stati. Faccio i miei complimenti a loro dopo la prova con l’Atalanta: non abbiamo rinunciato a giocare a calcio. Ledell’? E’per me. Non ho avvertito che ci fosse questa esigenza”. Lo ha detto Luca, tecnico dell’, dopo il pareggio contro l’. Sulla sua posizione sulla panchina friulana: “Faccio fatica a spiegare le voci su di me – racconta a Sky Sport – Ma quando una squadra ha una classifica che non rispecchia le aspettative, allora l’allenatore viene messo in discussione. Il cambio di Arslan nel primo tempo? Stava facendo molto bene, ma aveva già preso un’ammonizione: ha rischiato ulteriori ...