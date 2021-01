Serena Enardu e Pago di nuovo insieme | parla lei | “Ci siamo arresi…”

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 23 gennaio 2021)attraverso una Insta Stories ha annunciato ai suoi followers che tra lei ec’è stato un riavvicinamento. Il web si è infuocato.ha voluto allorane in prima persona per evitare di dare credito a fraintendimenti. Ecco cosa ha detto.: “Io eabbiamo iniziato un percorso di riavvicinamento…” La bellissimaha un rapporto fatto di complicità con i suoi numerosi followers. Ecco perchè, ha volutore loro a cuore aperto, spiegando le ragioni per le quali lei e Pacifico hanno deciso di riprovarci.ha dichiarato che per il momento il loro avvicinamento somiglia ad una sorta di “esperimento”, i due hanno ...