Se la Juventus dice no al bomber da trecento gol (Di sabato 23 gennaio 2021) La ricerca dell’attaccante per la Juventus continua: Milik sfumato, Scamacca bloccato e i bianconeri chiudono al bomber da trecento gol Date dei gol alla Juventus. I bianconeri continuano la loro caccia all’attaccante, ma Paratici è ancora lontano dal concludere un’operazione. Sfumato Milik, andato al Marsiglia, più lontano Llorente, destinato all’Udinese, restano in piedi le ipotesi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) La ricerca dell’attaccante per lacontinua: Milik sfumato, Scamacca bloccato e i bianconeri chiudono aldagol Date dei gol alla. I bianconeri continuano la loro caccia all’attaccante, ma Paratici è ancora lontano dal concludere un’operazione. Sfumato Milik, andato al Marsiglia, più lontano Llorente, destinato all’Udinese, restano in piedi le ipotesi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - ZZiliani : #Suarez che chiede alla #Juventus di ringraziare l'Università di Perugia per la disponibilità. Il ds Cherubini che… - ZZiliani : Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che… - Pall_Gonfiato : L'ex capitano del #Milan dice la sua sulla lotta #scudetto di quest'anno - cody53250131 : RT @RiccardoJ89: Che siano cambiati un pò i piani non si sa ma, come dice il mio amico @UrboG , la Juventus fa un passo indietro solo quand… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dice La vera grande sfida di questa Juventus juventibus Bican e Pelé? Ronaldo intanto supera se stesso: mai così prolifico alla Juve

Sulla strada dei record, CR7 ha segnato 20 gol in 20 partite finora, 15 in campionato ancora prima della fine del girone di andata: da quando è in bianconero non aveva mai segnato tanto a questo punto ...

Calciomercato Juve, Ronaldo rifiuta una mega offerta a sorpresa

Calciomercato Juve, colpo di scena clamoroso: Cristiano Ronaldo ha rifiutato una super proposta inaspettata. Ecco il retroscena bomba.

Sulla strada dei record, CR7 ha segnato 20 gol in 20 partite finora, 15 in campionato ancora prima della fine del girone di andata: da quando è in bianconero non aveva mai segnato tanto a questo punto ...Calciomercato Juve, colpo di scena clamoroso: Cristiano Ronaldo ha rifiutato una super proposta inaspettata. Ecco il retroscena bomba.