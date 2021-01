Sci alpino | startlist discesa Kitzbühel Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) Cambiato un po’ il quadro della situazione a(Austria), sede della Coppa del Mondo di scimaschile. Nella giornata odierna non è andata in scena lalibera per via della pioggia e della neve cadute sulla celebre pista austriaca. Gli organizzatori, pertanto, hanno ridisegnato ildel weekend sulla mitica Streif: lasi disputerà domani (domenica 24 gennaio) alle ore 10.20, mentre il superG, che si sarebbe dovuto disputare domani, si terrà lunedì 25 gennaio alle ore 10.45. La speranza è che Giove Pluvio dia una mano e permetta lo svolgimento delle gare su uno dei tracciati più belli e impegnativi del calendario di CdM. In casa Italia, fari puntati neanche a dirlo su Dominik Paris, già a segno in quattro circostanze su questo tracciato e tornato sul podio (terzo) ...