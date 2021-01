Riparte l’attività a regime dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” (Di sabato 23 gennaio 2021) di Pina Ferro “Finalmente Riparte la messa a regime delle attività del Presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni” A sostenerlo il delegato della Cisl FP di Salerno Gaetano Biondino il quale sottolinea che probabiomente bisognerà attendere qualche giorno per la ripresa delle attività ordinarie al massimo del suo potenziale. “Bisogna prendere atto che, su sollecitazione della direzione medica della struttura cavese, guidata da Luciana Catena, la quale ha richiesto di attivare l’effettiva dotazione di posti letto e di garantire la ripresa delle attività e quindi la riassegnazione del personale messo a disposizione dell’azienda nella fase più grave dell’epidemia L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 23 gennaio 2021) di Pina Ferro “Finalmentela messa adelle attività del Presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni” A sostenerlo il delegato della Cisl FP di Salerno Gaetano Biondino il quale sottolinea che probabiomente bisognerà attendere qualche giorno per la ripresa delle attività ordinarie al massimo del suo potenziale. “Bisogna prendere atto che, su sollecitazione della direzione medica della struttura cavese, guidata da Luciana Catena, la quale ha richiesto di attivare l’effettiva dotazione di posti letto e di garantire la ripresa delle attività e quindi la riassegnazione del personale messo a disposizione dell’azienda nella fase più grave dell’epidemia L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

