Maria De Filippi | “mio nonno era un maschilista” rovinata una famiglia

Leggi su yeslife

(Di domenica 24 gennaio 2021) La conduttrice di Canale 5 racconta un episodio relativo alla sua, durante la terza puntata di C’è posta per te e lascia di stucco gli ascoltatori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’e? Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)Dedurante la puntata del noto programma che va in L'articolo proviene da YesLife.it.