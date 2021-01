Luciano Cannito compagno Rossella Brescia: un dolore enorme (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luciano Cannito è il compagno di Rossella Brescia. La coppia ha raccontato il dramma che li ha colpiti. Scopriamolo insieme. Rossella Brescia questa sera svolgerà il ruolo di “pacchista” nella nota trasmissione in onda su Rai 1, “Affari Tuoi- Viva gli Sposi!”, condotta da Amadeus. Rossella dopo essersi separata dal suo primo matrimonio nel 2004, Leggi su youmovies (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ildi. La coppia ha raccontato il dramma che li ha colpiti. Scopriamolo insieme.questa sera svolgerà il ruolo di “pacchista” nella nota trasmissione in onda su Rai 1, “Affari Tuoi- Viva gli Sposi!”, condotta da Amadeus.dopo essersi separata dal suo primo matrimonio nel 2004,

DavideRTramonta : RT @Hely_aa: 30/01/2011: Distruzione di Luciano Cannito da parte di Elisabetta Terabust. Cannito, fly down che è meglio. #Amici19 https://… - MariaRo90140382 : RT @see_lallero: Javier in crisi, Javier contro Vanessa Incontrada, Javier se ne va, Maria contro Alessandra Celentano, Alessandra Celentan… - aurora_santese : RT @see_lallero: Javier in crisi, Javier contro Vanessa Incontrada, Javier se ne va, Maria contro Alessandra Celentano, Alessandra Celentan… - javiufficiale : RT @see_lallero: Javier in crisi, Javier contro Vanessa Incontrada, Javier se ne va, Maria contro Alessandra Celentano, Alessandra Celentan… - galsruIe : Questa lite Celentano VS Cuccarini e D'Amario è stata forse più iconica di quella con Luciano Cannito sul doppio sissonne #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Luciano Cannito Luciano Cannito compagno Rossella Brescia: un dolore enorme YouMovies Luciano Cannito compagno Rossella Brescia: un dolore enorme

Luciano Cannito è il compagno di Rossella Brescia. La coppia ha raccontato il dramma che li ha colpiti. Scopriamolo insieme.

Nicolai Gorodiskii di Amici 19 si scaglia contro Alessandra Celentano

Nicolai Gorodiskii, ballerino di Amici 19, si è scagliato contro la sua ex maestra Alessandra Celentano dopo lo scontro con Elena D'Amario ...

Luciano Cannito è il compagno di Rossella Brescia. La coppia ha raccontato il dramma che li ha colpiti. Scopriamolo insieme.Nicolai Gorodiskii, ballerino di Amici 19, si è scagliato contro la sua ex maestra Alessandra Celentano dopo lo scontro con Elena D'Amario ...