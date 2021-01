LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Schulting fa doppietta, Valcepina squalificata in finale (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 16:02 Tocca subito alla finale B maschile. 16:00 Ancora oro per Suzanne Schulting, che archivia pure il successo nella classifica generale, argento per Natalia Maliszewska, bronzo per Xandra Velzeboer. 15:57 NOOOOOOO! La giuria ha deciso: squalifica per Martina Valcepina, che peccato, decisione contestabile. 15:54 Problemi in avvio, si ripartirà a breve. 15:52 Questa la composizione della finale A: Suzanne Schulting (NED) Natalia Maliszewska (POL) Xandra Velzeboer (NED) Ekaterina Efremenkova (RUS) Martina Valcepina (ITA) 15:50 Che peccato, caduta per Cynthia Mascitto, che a due giri dal termine si trovava davanti. Prima e seconda rispettivamente Prosvirnova e Mazur, che quindi ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultati prima giornata 16:02 Tocca subito allaB maschile. 16:00 Ancora oro per Suzanne, che archivia pure il successo nella classifica generale, argento per Natalia Maliszewska, bronzo per Xandra Velzeboer. 15:57 NOOOOOOO! La giuria ha deciso: squalifica per Martina, che peccato, decisione contestabile. 15:54 Problemi in avvio, si ripartirà a breve. 15:52 Questa la composizione dellaA: Suzanne(NED) Natalia Maliszewska (POL) Xandra Velzeboer (NED) Ekaterina Efremenkova (RUS) Martina(ITA) 15:50 Che peccato, caduta per Cynthia Mascitto, che a due giri dal termine si trovava davanti. Prima e seconda rispettivamente Prosvirnova e Mazur, che quindi ...

