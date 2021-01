L’esperta di concorrenza Michelle Meagher | “Le nuove regole Ue sui colossi del web sono un’altra occasione persa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021)è un’esperta di normativa sullae corporate governance. E’ membro dell’ University College London Centre for Law, Economics and Society ed è co-fondatrice di Inclusive Competition Forum. Nel 2020 ha pubblicato “Competition is killing us”, libro inserito dal Financial Times tra i migliori testi dell’anno, e in cui l’autrice racconta come le gigantesche multinazionali stiano danneggiato la nostra società e il pianeta.si concentra soprattutto nello sfatare alcuni miti come il fatto che il libero mercato sia sinonimo di competizione, che le autorità antitrust controllino davvero il potere delle grandi aziende e che questo potere sia “benigno” ed utile per tutta la società. Di formazione liberista, cresciuta con un’ammirazione per Margareth Thatcher, spiega nel libro come di fronte ...