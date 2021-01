L’aut aut di Amadeus sul prossimo Festival di Sanremo (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Festival della canzone italiane è, da sempre, costellato da polemiche. Prima, durante e anche dopo ogni singola edizione della kermesse musicale, le contese e i contrasti fanno da colonna sonora a uno degli eventi televisivi più seguiti dagli italiani. Quest’anno, a causa del Covid e delle norme sanitarie, le problematiche principali – su cui ancora si sta dibattendo e su cui ancora nulla è stato deciso – riguardano il pubblico in presenza nel Teatro Ariston. E ora anche il conduttore sembra aver perso la pazienza, lanciando un aut aut: Amadeus su rinvio Sanremo apre le porte a un arrivederci al 2022. LEGGI ANCHE > L’ipotesi di Sanremo aperto al pubblico di medici vaccinati Intervistato da Il Corriere della Sera, il direttore artistico di Sanremo 2021 (confermato dopo i buoni risultati ottenuti ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildella canzone italiane è, da sempre, costellato da polemiche. Prima, durante e anche dopo ogni singola edizione della kermesse musicale, le contese e i contrasti fanno da colonna sonora a uno degli eventi televisivi più seguiti dagli italiani. Quest’anno, a causa del Covid e delle norme sanitarie, le problematiche principali – su cui ancora si sta dibattendo e su cui ancora nulla è stato deciso – riguardano il pubblico in presenza nel Teatro Ariston. E ora anche il conduttore sembra aver perso la pazienza, lanciando un aut aut:su rinvioapre le porte a un arrivederci al 2022. LEGGI ANCHE > L’ipotesi diaperto al pubblico di medici vaccinati Intervistato da Il Corriere della Sera, il direttore artistico di2021 (confermato dopo i buoni risultati ottenuti ...

