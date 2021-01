Garattini: "Speranza dagli anticorpi monoclonali, ma non prima dell'estate" (Di sabato 23 gennaio 2021) “Gli anticorpi monoclonali rappresentano una Speranza nella cura del Covid, ma, pur volendo essere ottimisti, non ne avremo a disposizione prima dell’estate. Per adesso non possiamo farci conto”: sono queste le parole di Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Ad HuffPost il professore fa il punto sulla situazione dei farmaci attualmente disponibili per il trattamento del Sars-CoV-2: “Plasma, Remdesivir, Tocilizumab, per nessuno di questi farmaci è stata dimostrata una reale efficacia. Al momento - ci spiega - una terapia risolutiva contro il coronavirus non c’è ed è improbabile che l’avremo nei prossimi mesi. C’è un forte impegno da parte dei ricercatori di tutto il mondo, ma la strada ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) “Glirappresentano unanella cura del Covid, ma, pur volendo essere ottimisti, non ne avremo a disposizione. Per adesso non possiamo farci conto”: sono queste le parole di Silvio, farmacologo e fondatore’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Ad HuffPost il professore fa il punto sulla situazione dei farmaci attualmente disponibili per il trattamento del Sars-CoV-2: “Plasma, Remdesivir, Tocilizumab, per nessuno di questi farmaci è stata dimostrata una reale efficacia. Al momento - ci spiega - una terapia risolutiva contro il coronavirus non c’è ed è improbabile che l’avremo nei prossimi mesi. C’è un forte impegno da parte dei ricercatori di tutto il mondo, ma la strada ...

Il farmacologo ad HuffPost: "Plasma, Remdesivir, Tocilizumab, per nessuno dimostrata una reale efficacia. Al momento una terapia risolutiva per la cura del Covid non c'è" ...

