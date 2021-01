Dove si giocherà la partita tra Conte e i mercati. Il commento di Broggi (Di sabato 23 gennaio 2021) Un segnale. Debole, ma pur sempre un segnale. I mercati internazionali cominciano a dare piccoli segni di nervosismo dinnanzi alla crisi politica italiana. Troppa incertezza e questo non va bene. Conte, Conte-Ter o voto, per i grandi investitori internazionali che sottoscrivono 400 miliardi di debito italiano ogni anno, finanziando la nostra spesa pubblica, è troppo. E allora, ecco il segnale. Venerdì lo spread Btp/Bund è salito a 126 punti base, oltre 12 punti rispetto al giorno prima, per poi ripiegare a 125, con un rendimento del Btp decennale (il benchmark del debito), allo 0,7%. I timori dei mercati sono fondati. Tra meno di due mesi l’Italia deve consegnare all’Europa il piano definitivo propedeutico alla ricezione dei primi fondi del Recovery Fund. E il lavoro svolto finora, Commissario Ue Paolo Gentiloni ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) Un segnale. Debole, ma pur sempre un segnale. Iinternazionali cominciano a dare piccoli segni di nervosismo dinnanzi alla crisi politica italiana. Troppa incertezza e questo non va bene.-Ter o voto, per i grandi investitori internazionali che sottoscrivono 400 miliardi di debito italiano ogni anno, finanziando la nostra spesa pubblica, è troppo. E allora, ecco il segnale. Venerdì lo spread Btp/Bund è salito a 126 punti base, oltre 12 punti rispetto al giorno prima, per poi ripiegare a 125, con un rendimento del Btp decennale (il benchmark del debito), allo 0,7%. I timori deisono fondati. Tra meno di due mesi l’Italia deve consegnare all’Europa il piano definitivo propedeutico alla ricezione dei primi fondi del Recovery Fund. E il lavoro svolto finora, Commissario Ue Paolo Gentiloni ...

