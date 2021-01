Coronavirus, Spadafora frena: “Stadi con pubblico? Molto difficile in questa stagione” (Di sabato 23 gennaio 2021) Parola a Vincenzo Spadafora.Il Ministro dello Sport, intervenuto ai microfoni di 'Titolo V', in onda su Rai 3, è tornato a parlare della possibile riapertura degli Stadi, facendo il punto della situazione sul mondo sportivo italiano che continua a fare i conti con l'emergenza Coronavirus.Di seguito, le sue dichiarazioni."Purtroppo, penso che sia davvero difficile vedere riaperti gli Stadi per questa stagione - ha sottolineato Spadafora -. Pensare di avere un numero Molto elevato di persone che vanno in una stessa direzione è Molto complicato in queste condizioni. Il DPCM scade a marzo, ma credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad aperture parziali degli ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Parola a Vincenzo.Il Ministro dello Sport, intervenuto ai microfoni di 'Titolo V', in onda su Rai 3, è tornato a parlare della possibile riapertura degli, facendo il punto della situazione sul mondo sportivo italiano che continua a fare i conti con l'emergenza.Di seguito, le sue dichiarazioni."Purtroppo, penso che sia davverovedere riaperti gliper- ha sottolineato-. Pensare di avere un numeroelevato di persone che vanno in una stessa direzione ècomplicato in queste condizioni. Il DPCM scade a marzo, ma credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad aperture parziali degli ...

